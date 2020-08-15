Карпин: «Ростов» играл против лучшей команды на данный момент в России

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвёл итоги матча второго тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:2).



«Что говорил команде после игры? Сказал, что молодцы. Бывает. Играли хорошо. Первый тайм хорошо, второй тайм ещё лучше. Поблагодарил за игру. Все всё видели, и даже говорить ничего не надо. Мы играли против лучшей команды на данный момент в России.



Почему Мамаев не смог реализовать свои моменты? Потому что это футбол. Давид Тошевски? Пока, естественно, не готов даже на 30 минут. Но опять же, это нормально, он без команды тренировался сначала, сейчас он только набирает. Ещё две-три недели ему нужно, чтобы приобрести нужные кондиции», — цитирует Карпина пресс-служба «Ростова».

В следующем туре «Ростов» 19 августа сыграет с «Динамо» в Москве. «Зенит» в этот же день примет ЦСКА.