Определились все пары полуфинала Лиги чемпионов
После окончания матчей 1/4 финала Лиги чемпионов определились все пары полуфиналов.
Команды сыграют по одному матчу, как и на стадии четвертьфиналов.
Полуфиналы
18 августа
«РБ Лейпциг» — «ПСЖ», «Эштадиу ду Бенфика»
19 августа
«Лион» — «Бавария», «Жозе Алваладе»
Финальный матч пройдёт 23 августа на «Эштадиу ду Бенфика».
Напомним, на пути в полуфинал «РБ Лейпциг» обыграл мадридский «Атлетико» со счётом 2:1. «ПСЖ» удалось вырвать победу в матче с «Аталантой» (2:1). «Бавария» с неприличным счётом разгромила «Барселону» (8:2). «Манчестер Сити» ничего не смог противопоставить «Лиону» (1:3) и пропустил французский клуб в следующую стадию еврокубка.
Победителем прошлого сезона Лиги чемпионов является «Ливерпуль».
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