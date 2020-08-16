Определились все пары полуфинала Лиги чемпионов

После окончания матчей 1/4 финала Лиги чемпионов определились все пары полуфиналов.



Команды сыграют по одному матчу, как и на стадии четвертьфиналов.

Полуфиналы



18 августа

«РБ Лейпциг» — «ПСЖ», «Эштадиу ду Бенфика»



19 августа

«Лион» — «Бавария», «Жозе Алваладе»



Финальный матч пройдёт 23 августа на «Эштадиу ду Бенфика».

Напомним, на пути в полуфинал «РБ Лейпциг» обыграл мадридский «Атлетико» со счётом 2:1. «ПСЖ» удалось вырвать победу в матче с «Аталантой» (2:1). «Бавария» с неприличным счётом разгромила «Барселону» (8:2). «Манчестер Сити» ничего не смог противопоставить «Лиону» (1:3) и пропустил французский клуб в следующую стадию еврокубка.

Победителем прошлого сезона Лиги чемпионов является «Ливерпуль».