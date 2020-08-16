Впервые в полуфинале Лиги чемпионов нет команды из Англии, Испании или Италии

Впервые в истории существования Лиги чемпионов в полуфинале нет ни одной команды из Испании, Англии или Италии, сообщается в «Твиттере» Gracenote Live.

Отмечается также, что впервые сразу две команды из Франции пробились в 1/2 финала турнира.

Полуфиналы



18 августа

«РБ Лейпциг» — «ПСЖ», «Эштадиу ду Бенфика»



19 августа

«Лион» — «Бавария», «Жозе Алваладе»



Финальный матч пройдёт 23 августа на «Эштадиу ду Бенфика».



Напомним, на пути в полуфинал «РБ Лейпциг» обыграл мадридский «Атлетико» со счётом 2:1. «ПСЖ» удалось вырвать победу в матче с «Аталантой» (2:1). «Бавария» с неприличным счётом разгромила «Барселону» (8:2). «Манчестер Сити» ничего не смог противопоставить «Лиону» (1:3) и пропустил французский клуб в следующую стадию еврокубка.