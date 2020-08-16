Антон Заболотный: кровь, травмы — не важно! Будем выгрызать очки в каждом матче

29-летний российский нападающий «Сочи» Антон Заболотный совершил публикацию в своём «инстаграме», написав мотивационный пост по итогам игры 2-го тура Российской Премьер-Лиги с подмосковными «Химками» (1:1).

«Кровь, травмы — не важно! Будем выгрызать очки в каждом матче», — написал Заболотный, завершив речь эмодзи с мускулами.

Публикация доступна в «инстаграме» Антона Заболотного.

В прошедшем сезоне 29-летний Заболотный провёл 25 матчей за «Сочи» во всех турнирах, отметившись 6 забитыми мячами и 8 результативными передачами. Его контракт с сочинским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года.

Ранее Заболотный выступал за такие клубы, как ЦСКА, «Волгарь», «Урал», брянское «Динамо», «Уфа», воронежский «Факел», «Тосно» и санкт-петербургский «Зенит».