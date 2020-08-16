Президент Франции Макрон отреагировал на выход двух французских клубов в полуфинал ЛЧ

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал выход «Пари Сен-Жермен» и «Лиона» в полуфинал Лиги чемпионов.
«В полуфинале Лиги чемпионов „ПСЖ“ встретится с „РБ Лейпциг“ и „Лион“ — с „Баварией“. В Брюсселе, как и на поле, Германия и Франция — двигатели Европы! Надеюсь, канцлер Меркель не будет обвинять меня в поддержке Парижа и Лиона во вторник и среду», — написал Макрон в "Твиттере".
Напомним, на пути в полуфинал «ПСЖ» вырвал победу в матче с «Аталантой» (2:1), а «Манчестер Сити» ничего не смог противопоставить «Лиону» (1:3) и пропустил французский клуб в следующую стадию еврокубка.
18 августа «РБ Лейпциг» встретится с «ПСЖ» на «Эштадиу ду Бенфика». 19-го числа «Лион» сыграет с «Баварией» на стадионе «Жозе Алваладе». Финальный матч Лиги чемпионов пройдёт 23 августа на «Эштадиу ду Бенфика».
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