«Сложно согласиться с таким решением». Лапорт раскритиковал работу VAR в матче с «Лионом»

Защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт высказался об эпизоде со вторым голом «Лиона» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
Напомним, в том эпизоде защитник упал после касания форварда «Лиона» Муссы Дембеле, который воспользовался ситуацией, побежал к воротам и вывел французскую команду вперёд. Гол был засчитан.
«Для ясности, не буду прятаться. Я футболист, но прежде всего я человек. Мы все совершили ошибки в этом матче, и я также беру на себя ответственность за плохую игру „Манчестер Сити“. Но сложно согласиться с таким решением, особенно в четвертьфинале Лиги чемпионов и с помощью VAR», — написал Лапорт на своей странице в «Твиттере».
«Лион» обыграл английский «Манчестер Сити» со счётом 3:1 и впервые с 2010 года выступит в полуфинале Лиги чемпионов.Тогда французы переиграли в четвертьфинале «Бордо» и в шаге от финала уступили мюнхенской «Баварии».
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