В «Эйбаре» диагностирован коронавирус

В «Эйбаре» у одного из представителей команды диагностирован коронавирус, сообщается на официальном сайте испанского клуба.
После прохождения тестирования на COVID-19 вчера, 15 августа, был выявлен один положительный результат. Больного изолировали, и он находится отдельно от команды.
«Медицинские службы „Эйбара“ получили результаты проведённых вчера ПЦР-тестов на выявление коронавируса у членов первой команды, технического персонала и сотрудников клуба, выявив один положительный случай. Клуб уже сообщил органам здравоохранения и Ла Лиге об обнаружении положительного результата. Симптомов заболевания нет, он находится дома в изоляции, чувствует себя хорошо», — говорится в заявлении.
«Эйбар» в минувшем сезоне чемпионата Испании занял 14-е место.
- 16 августа 2020
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