Хацкевич: действия ОМОНа в Беларуси — полный беспредел. Это не останется безнаказанным

Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич поделился мнением о беспорядках в Беларуси после выборов президента.



«Белорусы терпели 26 лет, но всякому терпению приходит конец. Говорили про «агульную млявасць» белорусов, что ничего не получится, но мы видим, что белорусы — сильный и смелый народ.



Действия ОМОНа — это полный беспредел. Об этом много сказано, и к этому сложно что-то добавить. Они выполняют приказы, но у каждого есть голова на плечах, каждый должен думать о последствиях. Как показали события в Украине, люди, которые отдавали преступные приказы в Украине, понесли наказание. Поэтому уверен, что всё это не останется безнаказанным.



Знакомых эта ситуация тоже затронула. У друга забрали 14-летнего внука, которого, как и многих ни в чём не повинных белорусов, избивали», – цитирует Хацкевича by.tribuna.com.

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