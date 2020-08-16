Хацкевич: действия ОМОНа в Беларуси — полный беспредел. Это не останется безнаказанным

Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич поделился мнением о беспорядках в Беларуси после выборов президента.
«Белорусы терпели 26 лет, но всякому терпению приходит конец. Говорили про «агульную млявасць» белорусов, что ничего не получится, но мы видим, что белорусы — сильный и смелый народ.
Действия ОМОНа — это полный беспредел. Об этом много сказано, и к этому сложно что-то добавить. Они выполняют приказы, но у каждого есть голова на плечах, каждый должен думать о последствиях. Как показали события в Украине, люди, которые отдавали преступные приказы в Украине, понесли наказание. Поэтому уверен, что всё это не останется безнаказанным.
Знакомых эта ситуация тоже затронула. У друга забрали 14-летнего внука, которого, как и многих ни в чём не повинных белорусов, избивали», – цитирует Хацкевича by.tribuna.com.
- 16 августа 2020
-
15:06
-
14:58
-
14:42
-
14:41
-
14:23
-
14:22
-
14:13
-
14:06
-
13:59
-
13:41
-
13:37
-
13:30
-
13:15
-
13:07
-
13:01
-
12:56
-
12:49
-
12:26
-
12:13
-
12:04
-
12:04
-
11:53
-
11:45
-
11:24
-
11:21
-
11:17
-
11:01
-
11:00
-
10:48
-
10:44
-
10:31
-
10:21
-
10:10
-
10:08
-
09:54