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Оздоев: «Зенит» продемонстрировал, что может и вдесятером забивать и выигрывать

Оздоев: «Зенит» продемонстрировал, что может и вдесятером забивать и выигрывать
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев подвёл итоги матча 2-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:0).

«Игра очень хорошей получилась, хоть и были определённые моменты. Они в большей степени были связаны с тем, что команда входила в игру. Поле было не в лучшем состоянии, но оно давало играть. Мы показали характер, командный футбол и заслуженно победили. В Ростове всегда играть тяжело, однако «Зенит» продемонстрировал, что может и вдесятером забивать и выигрывать.

Как чувствовал себя в роли капитана? Безумно приятно такое доверие со стороны тренерского штаба. Надевать повязку в таком великом клубе, как «Зенит», очень большого стоит. И после матча с «Ахматом» так говорил — спасибо за доверие. Когда ты его видишь, хочешь в тысячу раз больше выкладываться, помогать вне зависимости от того, выйдешь или нет. Потому что уважаешь всех, зная, как уважают тебя", — цитирует Оздоева сайт «Матч ТВ».

«Зенит» после двух туров возглавляет турнирную таблицу.

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