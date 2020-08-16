«Сассуоло» заключил контракт с защитником сборной Турции, которым интересовался «Зенит»
«Сассуоло» на официальном сайте объявил о трансфере защитника дюссельдорфской «Фортуны» и национальной команды Турции Каана Айхана. Контракт 25-летнего турецкого футболиста с итальянским клубом рассчитан на три года.
По информации СМИ, сумма трансфера составила € 2,5 млн. Сообщалось, что в услугах Айхана заинтересованы петербургский «Зенит» и «Аталанта».
Айхан выступал в составе дюссельдорфской «Фортуны» с 2016 года. В сезоне-2019/2020 турецкий защитник принял участие в 31 матче немецкой Бундеслиги, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи. Каан Айхан выступал за гельзенкирхенский «Шальке-04» и франкфуртский «Айнтрахт». С 2016 года футболист защищает цвета национальной команды Турции.
«Зенит» может приобрести защитника сборной Турции
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