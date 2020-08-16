Комиссия: Иванов правильно не назначил пенальти в ворота «Локомотива» в матче с «Рубином»

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС рассмотрела обращение «Рубина» на качество судейства в матче Российской Премьер-Лиги «Рубин» — «Локомотив», который состоялся 11 августа в Казани.

«На 24-й минуте матча «Рубин» — «Локомотив» произошёл эпизод в штрафной площади команды гостей, в результате которого футболист «Рубина» Иван Игнатьев столкнулся с вратарём «Локомотива» Маринато Гильерме.

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После длительных обсуждений и дискуссий Экспертно-судейская комиссия при Президенте РФС на основании учебных материалов и рекомендаций УЕФА и РФС приняла решение, что решение арбитра Сергея Иванова верно и вмешательство VAR не было возможно по изложенным ниже мотивам.



1. Атакующий игрок ФК «Рубин» Иван Игнатьев получает мяч, находясь в правильной позиции с точки зрения положения «вне игры».



2. Между игроком ФК «Рубин» Иваном Игнатьевым и защитником «Локомотива» Мацеем Рыбусем происходит небольшой контакт, инициатором которого является защитник, но данный контакт является незначительным и недостаточным для падения футболиста, несмотря на его высокую скорость бега.



3. В продолжение эпизода вратарь ФК «Локомотив» пытается дотянуться до мяча, по которому нападающим нанесён удар вскользь, и сталкивается с футболистом «Рубина» Игнатьевым, который после удара падает по направлению вратаря «Локомотива».



Экспертно-судейская комиссия после обсуждения эпизода приняла решение, что задержка или толчок подобного рода и интенсивности не может являться основанием для назначения 11-метрового удара и удаления защитника.



В соответствии с рекомендациями, данными департаментом судейства РФС на учебно-тренировочных сборах, незначительный контакт не является основанием для фиксирования нарушения.



Нарушение «Задержка» имеет место только в том случае, когда контакт игрока с телом или экипировкой соперника препятствует движению соперника.



Таким образом, комиссия расценивает данный спорный эпизод как два отдельных единоборства и рассматривает их последовательно на предмет наличия нарушения Правил игры в действиях футболистов обеих команд.



Столкновение нападающего с вратарем после попытки нанести удар по мячу не несёт в себе нарушения со стороны вратаря. Вратарь стремился сыграть в мяч в прыжке, что нормально для вратаря, и имел возможность сделать это, но не дотянулся до мяча в результате контакта бедра игрока со своим лицом. Комиссия считает, что судья в таком эпизоде должен продолжить игру.



На 78-й минуте того же матча футболист «Локомотива» Дмитрий Баринов получил предупреждение за грубую игру.



Экспертно-судейская комиссия при Президенте РФС считает, что судья правильно вынес предупреждение за нарушение Правил, выполненное в безрассудной манере.



При рассмотрении эпизода для вынесения правильной дисциплинарной санкции важно обратить внимание на критерий «место контакта».



Одним из важнейших критериев оценки при анализе эпизода судьей и VAR является место контакта. Поскольку контакт произошел с плечом/рукой, а не с туловищем/грудью, игрок не поставил под угрозу безопасность соперника и совершил не серьёзное нарушение Правил игры, а только безрассудный фол.



Дополнительные критерии для принятия решения: движение происходит вскользь. Футболист видит мяч и собирается сыграть в него, совершая очевидное нарушение, которое не носит элементов агрессии или применения чрезмерной силы по отношению к сопернику", — говорится в сообщении.