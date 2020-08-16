«Атлетико» готов заплатить € 40 млн за хавбека «Наполи» Аллана

«Атлетико» интересуется бразильским полузащитником неаполитанского «Наполи» Маркесом Алланом, утверждает Marca.
По данным источника, мадридский клуб готов заплатить за футболиста € 40 млн. Впрочем, «Наполи» оценивает хавбека не менее чем в € 70 млн. Также игрок входит в сферу интересов «Эвертона». В приобретении Аллана заинтересован главный тренер команды Карло Анчелотти, который ранее возглавлял «Наполи».
Аллан перешёл в «Наполи» летом 2015 года из «Удинезе». Сумма трансфера составила € 11,5 млн. В завершившемся сезоне 29-летний бразилец принял участие в 23 матчах чемпионата Италии (16 — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей, отдал одну результативную передачу, а также получил три жёлтые карточки. Контракт футболиста с итальянским клубом действует до лета 2023 года.
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