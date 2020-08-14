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Диего Симеоне прокомментировал вылет «Атлетико» из Лиги чемпионов

Диего Симеоне прокомментировал вылет «Атлетико» из Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал вылет своей команды из Лиги чемпионов. В матче 1/4 финала Лиги чемпионов немецкий «РБ Лейпциг» со счётом 2:1 обыграл испанский «Атлетико» и завоевал путёвку в полуфинал. Встреча состоялась в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алваладе».

«Мы выложились на все 100%. Нам было сложно выигрывать поединки, и они были быстрее. Это был долгий год, и возвращение в Лигу чемпионов было давлением. Мы не смогли сыграть так, как хотели. Мне понравились энтузиазм и свежесть «Лейпцига». Нет никаких оправданий. Мы выложились на полную и вышли в четвертьфинал. Сейчас мы покидаем турнир справедливо, и должны поздравить наших оппонентов», — приводятся слова Симеоне на официальном сайте УЕФА.

В полуфинале «РБ Лейпциг» встретится с «ПСЖ». Матч состоится 18 августа.

«Атлетико» Симеоне впервые вылетел из Лиги чемпионов от команды, в которой нет Роналду
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