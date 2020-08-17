Эксперт: Фукс сильнее Бекао, ЦСКА всё сделал правильно

Специалист по бразильскому футболу и главный редактор журнала Fenômeno Александр Спивак поделился мнением о трансфере защитника «Интернасьонала» Бруно Фукса в московский ЦСКА.

«О футболисте Бруно Фуксе впервые услышал в 2018 году. В ленте постоянно фигурировал, да и бразильские СМИ охотно писали о нём. Сейчас Фукс — ягода в саду. Причём она уже созрела. Но было бы круто, если бы ЦСКА обратил на него внимание пару лет назад. Взяли бы за копейки. Если у ЦСКА был выбор, вернуть Бекао или приобрести Фукса, они всё сделали правильно. Бруно сильнее Бекао.



Если говорить о слабых сторонах: лимитированность в работе с мячом, отсутствие дриблинга и изощрённости, когда нужно развернуть мяч, покатать или подержать.При активном прессинге соперника нередко случается брак. Пластичности ему не хватает, что ли… Присутствует какая-то зажатость. Он какой-то угловатый. Попадание в ЦСКА, где с молодыми игроками здорово работает тренерский штаб, — огромный плюс для футболиста.

Предолимпийский турнир был в феврале, и с того времени он прогрессировал. В «Интернасьонал» пришёл очень хороший тренер, при котором Фукс стал основным. Причём выдавил из состава не абы кого, а опытного Моледо. Между прочим, связка «Интера» Куэсто — Моледо здорово пошумела в Кубке Либертадорес.



К качествам со знаком плюс безусловно нужно отнести вывод мяча из обороны и хороший первый пас. Бруно здорово находит нападающих длинными передачами, закидывая их за спину защитникам соперника. Опять же, когда никто не прессингует и есть время подумать — он хорош. Фукс неплохо цепляется за мяч и удачно играет в отборах. Он не такой классический бразилец, к каким мы привыкли. По манере игры он даже больше напоминает немца: жёсткий, без яркости, изыска и блеска бразильского.



Я хоть и говорю, что нет дриблинга, но стоит понимать — для РПЛ скорость у него на очень приличном уровне. Когда я пишу подобное в социальных сетях, люди сразу же представляют, что он мяч не может обработать. Для российского чемпионата это очень крутой игрок.



Главная звезда чемпионата Бразилии Эвертон перешёл в «Бенфику» за € 20 млн. Это бразильский нападающий, способный обыграть один в один. Почти раритет для современного футбола. С одной стороны, если Эвертон ушёл за € 20 млн, то сумма за Фукса — не так дорого… Видел, что стоимость Бруно на Transfermarkt € 1,8 млн, но это совсем не показатель. Патрик де Паула из «Палмейрас» зажигает в молодёжке. На Transfermarkt.ru у него стоимость всего € 250 тыс., а реальная — десятки миллионов.



«Интернасьонал» хоть и играет в два центральных, но никаких проблем с внедрением Фукса в схему ЦСКА быть не должно. Если там играют Карпов с Набабкиным, ну какие проблемы вообще могут быть? В схеме «армейцев» он без проблем освоится. Не удивлюсь, если будет играть центрального в тройке. А если на фланге с Марио, так вообще сказка. В России Бруно должен играть уверенно и точно поможет ЦСКА. Если тот же Бекао выдавал хорошие матчи, то почему бы Фуксу этого не делать?" — сказал Спивак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.