Джо Харт проходит медосмотр в «Тоттенхэме»

Бывший вратарь сборной Англии Джо Харт близок к переходу в «Тоттенхэм Хотспур».
Как сообщает журналист Саймон Стоун в своём «твиттере», 33-летний футболист в настоящее время проходит медицинское обследование для «шпор». В лондонскую команду Джо перейдёт на правах свободного агента.
Последним клубом Харта был «Бёрнли», за который он выступал с 2018 года и который покинул этим летом по истечении контракта. Наиболее известен голкипер по игре за «Манчестер Сити» в период с 2006 по 2018 год. С «горожанами» он завоевал шесть трофеев – два титула чемпиона Англии, Кубок, Суперкубок страны и два Кубка лиги. Будучи игроком манкунианцев, уходил в аренду в «Транмир Роверс», «Блэкпул», «Бирмингем Сити», «Торино» и «Вест Хэм Юнайтед». В сборную Англии вызывался с 2008 по 2017 год.
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