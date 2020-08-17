Ещё один судья матча «Зенит» — ЦСКА заменён

Судья Арам Петросян, который должен был стать ассистентом главного арбитра в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» – ЦСКА, пропустит встречу, сообщается в телеграм-канале РФС.



Рефери получил частичный разрыв икроножной мышцы правой голени во время сегодняшней утренней тренировки. Вместо него на матч назначен Алексей Ширяев.



Таким образом, полный состав судейской бригады выглядит следующим образом: главный арбитр – Виталий Мешков; ассистенты судьи – Игорь Демешко, Алексей Ширяев; резервный рефери – Алексей Амелин; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Антон Аверьянов; инспектор – Эдуард Малый.



Ранее был заменён инспектор матча Юрий Чеботарёв. Причиной стал сомнительный результат теста на коронавирус.



Матч «Зенит» — ЦСКА состоится 19 августа в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

В матче «Зенит» – ЦСКА заменён инспектор из-за сомнительного результата теста на COVID-19