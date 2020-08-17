«Спартак» работает над созданием женской команды

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о возможном создании женской команды красно-белых.



«Уже давно был задан тренд на женский футбол. Желательно, чтобы у каждого большого клуба была женская команда. Мы работаем в этом направлении. Было бы неплохо, если бы у «Спартака» такая команда появилась», — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.



«Спартак» в первых двух турах нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги набрал 4 очка и в настоящее время занимает четвёртое место в турнирной таблице. Сначала красно-белые на своём поле сыграли вничью с «Сочи» (2:2), а затем дома победили «Ахмат» (2:0). В 3-м туре московская команда встретится с «Уфой». Матч состоится 19 августа в Уфе, стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.

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