Газизов: «Спартак» проходит оптимизацию. Новые люди будут двигать клуб вперёд

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал кадровые изменения в руководстве клуба.



«Исполнительный директор у нас уже появился, сейчас он совмещает эту должность с коммерческим директором. В принципе мы сейчас проводим определённую оптимизацию. Уход топ-менеджеров связан не со мной, повторюсь, это связано с оптимизацией. К нам приходят новые люди, с новыми идеями. Они будут чтить историю и двигать «Спартак» вперёд», — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.



«Спартак» в первых двух турах нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги набрал 4 очка и в настоящее время занимает четвёртое место в турнирной таблице. Сначала красно-белые на своём поле сыграли вничью с «Сочи» (2:2), а затем дома победили «Ахмат» (2:0). В 3-м туре московская команда встретится с «Уфой». Матч состоится 19 августа в Уфе, стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.

Газизов сообщил, что «Спартак» получил предложение по одному из игроков