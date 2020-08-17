«Динамо» объявило о переходе хорвата Моро

Пресс-служба московского «Динамо» в официальном клубном «инстаграме» объявила о переходе хорватского полузащитника Николы Моро.

«Хорватский полузащитник Никола Моро подписал контракт с «Динамо» сроком на 5 лет», — говорится в сообщении.

Моро является воспитанником загребского «Динамо». Он защищал цвета клуба с 2015 года. В минувшем сезоне хавбек принял участие в 28 матчах чемпионата Хорватии, забил два мяча и получил три жёлтые карточки.

«Динамо», набрав в двух турах четыре очка, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером турнира является «Зенит» (6). В следующем туре московский клуб на своём поле встретится с «Ростовом». Матч состоится 19 августа и начнётся в 19:00 мск.