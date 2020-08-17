Агент Алексея Миранчука подтвердил факт переговоров «Локомотива» и «Аталанты»

Вадим Шпинёв, агент полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука, прокомментировал информацию о переговорах о трансфере хавбека с «Аталантой».
«Последнее время в медийном пространстве публикуется много фейков, нездоровых и воспалённых фантазий, связанных с продолжением карьеры моего клиента — Алексея Миранчука. Как агент футболиста призываю журналистов вести себя более профессионально и публиковать проверенную и достоверную информацию, пользоваться только официальными источниками.
На данный момент есть только факт того, что футбольные клубы «Аталанта» и «Локомотив» на уровне первых лиц общаются между собой и обсуждают нюансы возможного трансфера. Только после этого мы с футболистом готовы получить и обсудить предложение «Аталанты» и принять то или иное решение. На сегодня Лёша игрок «Локомотива» и профессионально относится к делу. Не сгущайте краски", — сказал Шпинёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 17 августа 2020
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