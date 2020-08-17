Никола Моро: «Динамо» — клуб с большими целями. Для меня это шаг вперёд в карьере

Новичок «Динамо» полузащитник Никола Моро поделился впечатлениями от перехода в московский клуб.



«Я выбрал московское «Динамо», потому что это клуб с большими целями, большими амбициями и отличными планами на будущее. Уверен, что смогу здесь прогрессировать и расти как футболист. Когда я увидел фотографии стадиона, то немедленно представил себя выступающим на нём.



Я неплохо знаю Российскую Премьер-Лигу, следил за чемпионатом и могу сказать, что это непростой турнир. Здесь качественные футболисты, команды с различными стилями игры и довольно непредсказуемые результаты. Для меня это однозначно шаг вперёд в карьере. В команде есть Тони Шуньич, с которым я уже общался. Он мне много рассказывал про клуб и российскую лигу, поэтому я получил полное представление о том, куда еду. Здорово, что в команде есть человек, с которым я могу говорить на родном языке. Это поможет адаптации.



Из выступающих в Российской Премьер-Лиге знаю Николу Влашича и Кристиана Бистровича из ЦСКА, а также Филипа Уремовича из казанского «Рубина». Со всеми ними я играл в юношеских сборных страны. Когда мне поступило предложение из «Динамо», то я связывался с ребятами. Все сказали: «Езжай, не пожалеешь!» — приводит слова Моро официальный сайт «Динамо».

«Динамо» объявило о переходе хорвата Моро