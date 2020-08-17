«Вместе продолжаем строить лучший клуб в мире». Иньеста поддержал «Барселону»
Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста поддержал каталонский клуб.
«Всегда вместе, и продолжаем строить лучший клуб в мире!» — написал Иньеста на своей странице в «Твиттере».
Напомним, «Барселона» со счётом 2:8 проиграла «Баварии» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов и вылетела из турнира. Впервые с 1946 года «Барселона» пропустила восемь голов в одном матче. Сегодня, 17 августа, «Барселона» объявила об отставке Энрике Сетьена с поста главного тренера из-за неудовлетворительных результатов клуба. Имя нового главного тренера «Барселоны» будет объявлено в ближайшие дни.
«Барселона» заняла 2-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2019/2020. Чемпионом страны стал мадридский «Реал».
«Барселона» объявила об отставке Сетьена
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