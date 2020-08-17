Видео гола Ал. Миранчука в ворота «Краснодара» собрало 500 тыс. лайков за восемь часов
Популярный «инстаграм»-аккаунт 433 опубликовал видео гола полузащитника московского «Локомотива» Алексея Миранчука в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:0). За восемь часов видео собрало более 500 тыс. лайков.
Гол был забит в конце первого тайма. Подача Дмитрия Живоглядова в центр штрафной привела к техничной обработке Миранчука, который отрезал всю оборону «быков». Алексей остался один перед воротами и аккуратно пробил в угол ворот.
24-летний Миранчук является воспитанником «Локомотива». В нынешнем сезоне хавбек принял участие в двух матчах Российской Премьер-Лиги (два — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.
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