Форвард «Кальяри» Десподов заразился коронавирусом
Болгарский нападающий «Кальяри» Кирилл Десподов заразился коронавирусной инфекцией, сообщается на официальном сайте итальянского клуба.
Футболист прошёл тестирование в Болгарии, где проводит отпуск. Болезнь у 23-летнего форварда протекает бессимптомно. Десподов находятся на самоизоляции и через две недели пройдёт повторное тестирование на коронавирус. Если результат теста окажется отрицательным, футболист сможет отправиться на Сардинию, чтобы приступить к тренировкам с командой.
Десподов выступает в составе «Кальяри» с 2019 года. В прошлом сезоне болгарский нападающий играл за «Штурм» на правах аренды. Десподов принял участие в 19 матчах чемпионата Австрии, забил 8 голов и отдал 7 результативных передач.
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