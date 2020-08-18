Лукаку установил рекорд Лиги Европы

Бельгийскому нападающему миланского «Интера» Ромелу Лукаку покорилось уникальное достижение — он забил в десяти подряд матчах Лиги Европы.

Десятым матчем серии стала полуфинальная игра с донецким «Шахтёром» (5:0), в которой Лукаку оформил дубль. Таким образом, бельгиец забил восемь мячей в пяти матчах за английский «Эвертон» в сезоне-2014/2015, а затем шесть мячей в пяти матчах за «Интер». В четвертьфинале с немецким «Байером» Лукаку побил рекорд знаменитого английского нападающего Алана Ширера, забивавшего в восьми подряд матчах Кубка УЕФА.

Ромелу Лукаку перешёл в «Интер» из «Манчестер Юнайтед» в августе 2019 года, его переход стал самым дорогим в истории миланского клуба — «Интер» заплатил за игрока €81,6 млн.