Лукаку установил рекорд Лиги Европы
Бельгийскому нападающему миланского «Интера» Ромелу Лукаку покорилось уникальное достижение — он забил в десяти подряд матчах Лиги Европы.
Десятым матчем серии стала полуфинальная игра с донецким «Шахтёром» (5:0), в которой Лукаку оформил дубль. Таким образом, бельгиец забил восемь мячей в пяти матчах за английский «Эвертон» в сезоне-2014/2015, а затем шесть мячей в пяти матчах за «Интер». В четвертьфинале с немецким «Байером» Лукаку побил рекорд знаменитого английского нападающего Алана Ширера, забивавшего в восьми подряд матчах Кубка УЕФА.
Ромелу Лукаку перешёл в «Интер» из «Манчестер Юнайтед» в августе 2019 года, его переход стал самым дорогим в истории миланского клуба — «Интер» заплатил за игрока €81,6 млн.
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