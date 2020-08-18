Лукаку, Лаутаро Мартинес, Буну и Бруну Фернандеш претендуют на звание игрока недели в ЛЕ
На этой неделе прошли все полуфинальные матчи Лиги Европы. Напомним, в финал турнира вышли «Севилья» и «Интер».
УЕФА предлагает проголосовать за лучшего игрока недели. Среди претендентов — нападающие «Интера» Ромелу Лукаку (забил два гола «Шахтёру») и Лаутаро Мартинес (также оформил дубль в ворота украинской команды), вратарь «Севильи» Яссин Буну (совершил семь сейвов в матче с манкунианцами), а также полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш (забил один гол и отдал 85% точных передач).
Проголосовать за лучшего игрока полуфинала Лиги чемпионов можно на официальном сайте УЕФА.
Напомним, в полуфинальных матчах «Манчестер Юнайтед» проиграл «Севилье» со счётом 1:2, а «Интер» разгромил донецкий «Шахтёр» (5:0).
«Интер» показал лучший результат за 90 лет по забитым голам в сезоне
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