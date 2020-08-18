Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Голкипер Браво покинул «Манчестер Сити» после четырёх лет в клубе

Голкипер Браво покинул «Манчестер Сити» после четырёх лет в клубе
Футбол / Англия 0

Вратарь Клаудио Браво покинул «Манчестер Сити», сообщает официальный сайт английской команды.

37-летний чилийский голкипер провёл 61 матч за «Сити» после того, как перешёл из «Барселоны» в 2016 году. 20 матчей вратарь отстоял на ноль.

Голкипер Эдерсон, который пришёл в «Манчестер Сити» в сезоне-2017/2018, выиграл конкуренцию у Браво. Чилийский вратарь чаще выступал в кубковых встречах, в матчах английской Премьер-Лиги выходил редко.

В сезоне-2018/2019 Браво порвал ахиллово сухожилие и пропустил почти 10 месяцев.

Ранее футболист играл за «Реал Сосьедад», «Барселону» и другие команды. С 2004 года Клаудио Браво выступает за национальную команду Чили. В составе сборной вратарь дважды становился обладателем Кубка Америки — в 2015 и 2016 годах.

Браво может продолжить карьеру в MLS
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020