Голкипер Браво покинул «Манчестер Сити» после четырёх лет в клубе
Вратарь Клаудио Браво покинул «Манчестер Сити», сообщает официальный сайт английской команды.
37-летний чилийский голкипер провёл 61 матч за «Сити» после того, как перешёл из «Барселоны» в 2016 году. 20 матчей вратарь отстоял на ноль.
Голкипер Эдерсон, который пришёл в «Манчестер Сити» в сезоне-2017/2018, выиграл конкуренцию у Браво. Чилийский вратарь чаще выступал в кубковых встречах, в матчах английской Премьер-Лиги выходил редко.
В сезоне-2018/2019 Браво порвал ахиллово сухожилие и пропустил почти 10 месяцев.
Ранее футболист играл за «Реал Сосьедад», «Барселону» и другие команды. С 2004 года Клаудио Браво выступает за национальную команду Чили. В составе сборной вратарь дважды становился обладателем Кубка Америки — в 2015 и 2016 годах.
Браво может продолжить карьеру в MLS
- 18 августа 2020
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