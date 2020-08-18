«Екатеринбург, я скучал». «Урал» представил Подберёзкина

Полузащитник Вячеслав Подберёзкин присоединился к «Уралу». Накануне хавбек покинул казанский «Рубин».

Видео можно посмотреть в официальном YouTube-канале екатеринбургского клуба.

Полузащитник выступал за «Рубин» с января 2018 года, сыграл 53 матча, забил два гола и сделал три голевые передачи. В сезоне-2019/2020 был капитаном казанской команды.



Хавбек в начале 2016 года пришёл в «Краснодар» из «Урала» и с тех пор сыграл в составе «горожан» 44 официальных матча, в которых забил 1 мяч и сделал 2 результативные передачи.



Зимой 2018 года он был арендован «Рубином», а по истечении срока аренды казанский клуб принял решение выкупить у «горожан» трансфер футболиста.



В новом сезоне РПЛ «Урал» проиграл «Динамо» (0:2) и сыграл вничью с «Рубином» (1:1). В следующем туре «Урал» сыграет с «Локомотивом».