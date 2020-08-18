Луи ван Гал может вновь возглавить сборную Нидерландов

Королевский футбольный союз Нидерландов рассматривает специалистов, способных возглавить национальную команду после ухода Рональда Кумана в «Барселону».



Как сообщает Voetbalprimeur со ссылкой на AD, одним из кандидатов на пост является Луи ван Гал, уже работавший со сборной в прошлом. В настоящее время специалист пребывает без работы, однако он был бы рад вновь принять команду.



Последним местом работы ван Гала был «Манчестер Юнайтед», который он покинул в 2016 году. В ходе своей карьеры специалист также тренировал «Аякс», «Барселону», «АЗ Алкмар» и «Баварию». Сборную Нидерландов возглавлял в периоды с 2000 по 2002 и с 2012 по 2014 год.



Ранее сообщалось, что о назначении Кумана на пост главного тренера «Барселоны» будет объявлено в течение двух дней. Во главе каталонской команды он сменит уволенного накануне Энрике Сетьена.

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