Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Луи ван Гал может вновь возглавить сборную Нидерландов

Луи ван Гал может вновь возглавить сборную Нидерландов
Футбол / Прочие турниры 0

Королевский футбольный союз Нидерландов рассматривает специалистов, способных возглавить национальную команду после ухода Рональда Кумана в «Барселону».

Как сообщает Voetbalprimeur со ссылкой на AD, одним из кандидатов на пост является Луи ван Гал, уже работавший со сборной в прошлом. В настоящее время специалист пребывает без работы, однако он был бы рад вновь принять команду.

Последним местом работы ван Гала был «Манчестер Юнайтед», который он покинул в 2016 году. В ходе своей карьеры специалист также тренировал «Аякс», «Барселону», «АЗ Алкмар» и «Баварию». Сборную Нидерландов возглавлял в периоды с 2000 по 2002 и с 2012 по 2014 год.

Ранее сообщалось, что о назначении Кумана на пост главного тренера «Барселоны» будет объявлено в течение двух дней. Во главе каталонской команды он сменит уволенного накануне Энрике Сетьена.

Стоичков назвал ван Гала придурком
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020