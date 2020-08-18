Отец Давида Сильвы: у сына не было договорённостей с «Лацио»

Фернандо Хименес, отец полузащитника Давида Сильвы, отреагировал на слова спортивного директора «Лацио Игли Таре.
Напомним, ранее сообщалось о переговорах Сильвы с представителями „Лацио“. После перехода Сильвы в „Реал Сосьедад“ Таре заявил, что уважает испанца как футболиста, но не как человека.
«У Давида не было договорённостей с «Лацио». Были и другие клубы, которые интересовались им. Каждый может говорить, что хочет. «Лацио» вёл переговоры с агентом, а не с самим Давидом, поэтому я не понимаю такой реакции», — приводит слова отца Сильвы Marca.
Сильва перешёл в «Манчестер Сити» летом 2010 года из «Валенсии». Сумма трансфера составила € 28,75 млн. В сезоне-2019/2020 34-летний хавбек принял участие в 27 матчах чемпионата Англии, забил 6 мячей и отдал 10 голевых передач. Вчера, 17 августа, Сильва стал игроком «Реала Сосьедад».
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