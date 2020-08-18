Спортивный директор «Лацио»: уважаю Давида Сильву как футболиста, но не как человека

Спортивный директор «Лацио» Игли Таре отреагировал на переход бывшего полузащитника «Манчестер Сити» Давида Сильвы в «Реал Сосьедад».



«Я знаю о переходе Сильвы в «Реал Сосьедад». Очень уважаю его как футболиста, но не как человека», — сказал Таре, чьё заявление приводится на официальном сайте «Лацио».



Ранее сообщалось, что «Лацио» остался в ярости после перехода Сильвы в «Реал Сосьедад». По данным СМИ, «орлы» дали Давиду время на принятие решения, однако в последние несколько дней игрок не отвечал на звонки, а о его возвращении в Испанию римский клуб узнал из прессы.



Сильва перешёл в «Манчестер Сити» летом 2010 года из «Валенсии». Сумма трансфера составила € 28,75 млн. В сезоне-2019/2020 34-летний хавбек принял участие в 27 матчах чемпионата Англии, забил 6 мячей и отдал 10 голевых передач.

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