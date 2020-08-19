Французский клуб впервые за 16 лет вышел в финал Лиги чемпионов
«Пари Сен-Жермен», обыгравший в полуфинале Лиги чемпионов немецкий «РБ Лейпциг», стал первым за 16 лет клубом чемпионата Франции, вышедшим в финал главного еврокубкового турнира.
В последний раз это удалось «Монако», который вышел в финал Лиги чемпионов сезона-2003/2004, и уступил португальскому «Порту» со счётом 0:3. Единственным французским победителем турнира стал «Марсель», выигравший Лигу чемпионов в 1993 году. В финале еврокубка клуб из Франции в последний раз играл в 2018 году: всё тот же «Марсель» проиграл мадридскому «Атлетико» в финале Лиги Европы.
В решающем матче Лиги чемпионов-2019/2020 «Пари Сен-Жермен» сыграет с победителем пары «Бавария» — «Лион». Встреча состоится 23 августа, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
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