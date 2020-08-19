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Давид де Хеа останется первым номером «Манчестер Юнайтед» в сезоне-2020/2021

Давид де Хеа останется первым номером «Манчестер Юнайтед» в сезоне-2020/2021
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер определился с основным голкипером на сезон-2020/2021, сообщает The Mirror.

По информации источника, Дин Хендерсон отправится в аренду, а Давид де Хеа останется первым номером «дьяволов».

Перспективы испанского вратаря были предметом обсуждения после нескольких неудачных матчей, а особенно поражения от «Челси» в полуфинале Кубка Англии. Отмечалось, что время де Хеа прошло, поэтому голкиперу будет лучше покинуть стан «дьяволов». Хендерсон, напротив, провёл блистательный отрезок карьеры в «Шеффилде», а теперь входит в сферу интересов «Челси».

Но Сульшер считает иначе, поэтому готов дать испанцу ещё один сезон в качестве бесспорного первого номера. Его сменщиком останется Ромеро, который будет выступать в кубковых матчах.

Хендерсон отправится в аренду, чтобы получить игровую практику и заслужить место в сборной на Евро-2020. Но в «Шеффилд» голкипер вряд ли вернётся, поскольку «клинки» подписали контракт с голкипером Аароном Рамсдейлом, за которого они заплатили около € 20 млн.

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