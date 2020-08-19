Хенрик Ларссон станет помощником Кумана в «Барселоне»

Бывший нападающий «Барселоны» Хенрик Ларссон, отец форварда московского «Спартака» Джордана Ларссона, станет помощником Рональда Кумана в каталонском клубе, сообщает AS.

По данным источника, в тренерский штаб Кумана также войдёт бывший тренер «Хоффенхайма» Альфред Шрёдер. Сообщается, что Ларссон станет тренером нападающих.

Напомним, «Барселона» осталась без главного тренера после увольнения Энрике Сетьена. Кроме того клуб расстался со спортивным директором Эриком Абидалем — контракт с ним был расторгнут тоже досрочно. В минувшем сезоне «Барселона» не выиграла ни одного трофея, заняв второе место в чемпионате Испании и вылетев из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала.

Сегодня, 19 августа, «Барселона» объявила о назначении Кумана на пост главного тренера.