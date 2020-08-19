Агент: Джорджевич восстановится через 4 недели. Николич сказал, что рассчитывает на него

Игорь Глушевич, агент нападающего московского «Локомотива» Луки Джорджевича, рассказал о сроках восстановления форварда. В начале августа Джорджевич снова получил травму.

«Лука тренируется с командой. Через четыре недели он будет полностью готов и сможет принимать участие в матчах. Марко Николич сказал, что рассчитывает на него», — приводит слова Глушевича Sport24.

Джорджевич перешёл в «Локомотив» из петербургского «Зенита» августе 2019 года. В октябре прошлого года футболист повредил связки колена в матче с «Ахматом», после чего перенёс операцию. В составе «железнодорожников» черногорец провёл пять матчей.

Сегодня, 19 августа, «Локомотиву» предстоит встреча с екатеринбургским «Уралом». Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.