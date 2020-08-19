«Урал» — «Локомотив»: составы команд на матч чемпионата России

«Урал» и «Локомотив» объявили стартовые составы на матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, который состоится сегодня, 19 августа, в Екатеринбурге. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

"Урал": Помазун, Рыков, Герасимов, Кулаков, Подберёзкин, Букфалви, Калинин, Егорычев, Мишкич, Августиняк, Панюков.



Запасные: Годзюр, Ароян, Золотов, Бавин, Ефремов, Магомадов, Шаболин, Гусейнов, Караев.



"Локомотив": Гильерме, Живоглядов, Рыбус, Чорлука, Мурило, Баринов, Жемалтединов, Миранчук Алексей, Рыбчинский, Крыховяк, Смолов.



Запасные: Коченков, Савин, Игнатьев, Лысцов, Лысов, Райкович, Миранчук Антон, Куликов, Магкеев, Иосифов, Эдер, Лисакович.

Матч начнётся в 16:00 мск.