«Урал» — «Локомотив»: составы команд на матч чемпионата России
«Урал» и «Локомотив» объявили стартовые составы на матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, который состоится сегодня, 19 августа, в Екатеринбурге. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
"Урал": Помазун, Рыков, Герасимов, Кулаков, Подберёзкин, Букфалви, Калинин, Егорычев, Мишкич, Августиняк, Панюков.
Запасные: Годзюр, Ароян, Золотов, Бавин, Ефремов, Магомадов, Шаболин, Гусейнов, Караев.
"Локомотив": Гильерме, Живоглядов, Рыбус, Чорлука, Мурило, Баринов, Жемалтединов, Миранчук Алексей, Рыбчинский, Крыховяк, Смолов.
Запасные: Коченков, Савин, Игнатьев, Лысцов, Лысов, Райкович, Миранчук Антон, Куликов, Магкеев, Иосифов, Эдер, Лисакович.
Матч начнётся в 16:00 мск.
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