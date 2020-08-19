Арриго Сакки — о финале Лиги Европы: прессинг будет иметь решающее значение

Бывший тренер «Милана» Арриго Сакки поделился ожиданиями от финального матча Лиги Европы.

Напомним, что в решающей встрече турнира сыграют миланский «Интер» и украинский «Шахтёр».

«Победа в Лиге Европы придаст команде ещё больше уверенности. Итоги работы Конте заметны. Победа над «Шахтёром» со счётом 5:0 – прекрасная визитная карточка грядущего финала. Группа игроков на данный момент находится в хорошей форме.



Матч с «Севильей» будет сложным, нужно сыграть ещё более компактно. Прессинг будет иметь решающее значение. «Севилья», как и большинство зарубежных команд, лучше атакует, чем защищается», — приводит слова экс-тренера La Gazzetta dello Sport.

Матч состоится послезавтра, 21 августа.