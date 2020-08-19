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Гол Смолова спас «Локомотив» от поражения в матче с «Уралом»

Гол Смолова спас «Локомотив» от поражения в матче с «Уралом»
Футбол / РПЛ 0

В матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» поделил очки с «Локомотивом». Встреча проходила на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге и завершилась со счётом 1:1.

Первый гол забил Андрей Егорычев на 74-й минуте встречи. Дмитрий Ефремов исполнил подачу с левого фланга атаки в центр чужой штрафной, где Егорычев сыграл на опережение и ударом в касание отправил мяч в сетку ворот Гильерме. На 87-й минуте счёт сравнял Фёдор Смолов, который после подачи с правого фланга атаки первым касанием мяч обработал на линии вратарской и вторым точно пробил по воротам.

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным (Москва). Ему помогали Егор Болховитин (Ленинградская область) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург). Резервный арбитр — Артём Любимов (Санкт-Петербург).

После 3 туров «Локомотив», набрав 7 очков, лидирует в РПЛ. «Урал» (2) занимает 11-е место в таблице.

Россия - Премьер-Лига. 3-й тур
19 августа 2020, среда. 16:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
1 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Егорычев – 74'   1:1 Смолов – 87'
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