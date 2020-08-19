Де Вильена попал в предварительный состав сборной Нидерландов на матчи Лиги наций

Пресс-служба сборной Нидерландов представила представительный состав команды из 32 футболистов на матчи Лиги наций с Польшей (4 сентября) и Италией (7 сентября). В список попали полузащитник «Краснодара» Тонни де Вильена и бывший нападающий «Спартака» Квинси Промес.

Вратари: Бизот (АЗ), Силлессен («Валенсия»), Крул («Норвич Сити»), Зут (ПСВ)



Защитники: Аке («Манчестер Сити»), Блинд («Аякс»), ван Дейк («Ливерпуль»), Дюмфрис (ПСВ), Хатебур («Аталанта»), Схюрс («Аякс»), Тете («Аякс»), Велтман («Брайтон энд Хоув Альбион»), де Врей («Интер»), Вейндал (АЗ)



Полузащитники: ван де Бек («Аякс»), Фер («Фейеноорд»), Френки де Йонг («Барселона»), Коопмейнерс (АЗ), Прёппер («Брайтон энд Хоув Альбион»), де Рон («Аталанта»), Стротман («Марсель»), де Вильена («Краснодар»), Вейналдум («Ливерпуль»)



Нападающие: Бабел («Галатасарай»), Бергвейн («Тоттенхэм Хотспур»), Боадю (АЗ), Ихаттарен (ПСВ), Люк де Йонг («Севилья»), Депай («Лион»), Промес («Аякс»), Стенгс (АЗ), Вегорст («Вольфсбург»).