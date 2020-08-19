Тренер «Ротора»: Джано приехал в разобранном состоянии

Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич прокомментировал результат матча 3-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:3).



«Ахмат» начал матч достаточно активно, в первые 20 минут у нас практически ничего не получалось — ни выйти из обороны, ни зацепиться за мяч. Возможно, незабитый пенальти повлиял на «Ахмат» и встряхнул нашу команду. Стали играть более интенсивно в центральной зоне и не давать соперникам свободно переходить из обороны в атаку. Во втором тайме хотели продолжить играть агрессивно, но нас наказали за первую же ошибку. При втором забитом нам мяче проиграли силовую борьбу в нашей штрафной. Но мы боролись, забили один мяч. Потом пропустили необязательный третий гол, нас вынудили ошибиться. А далее было удаление Гогуа. При всех этих составляющих бороться за результат было тяжело.

Не буду оценивать уровень чемпионата по трем матчам. Могу оценить уровень нашей команды, ребята выкладываются на сто процентов, может быть, кто-то и больше. Без усиления, без длины «скамейки» трудно усилить игру в атаке. У нас в запасе сегодня был один нападающий, он вышел и забил мяч. Все остальные запасные у нас были защитники. Работаем, и после 6–7 туров можно будет говорить о чём-то конкретном.

Джано Ананидзе пока работает отдельно, потому что приехал в разобранном состоянии, но он пообещал, что к 25 августа приведёт себя в порядок. Николаю Кипиани была сделана операция, у него был разрыв связок ключицы. Еще две недели он будет проходить реабилитацию", — приводит слова Хацкевича пресс-служба «Ахмата».