Левандовски обошёл Месси по максимальному количеству голов в одном сезоне Лиги чемпионов
Польский нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски обошёл аргентинского форварда «Барселоны» Лионеля Месси по максимальному количеству голов в одном сезоне Лиги чемпионов.
В нынешнем сезоне Левандовски забил 15 голов и у него стало на один гол больше лучшего достижения Месси, который забил 14 голов в сезоне-2011/2012. Больше за один сезон забивал только Криштиану Роналду — 15 голов в сезоне-2017/2018, 16 — в сезоне-2015/2016 и 17 — в сезоне-2013/2014.
«Бавария» вышла в финал Лиги чемпионов. В решающем матче немецкий клуб встретится с французским «Пари Сен-Жермен». Финал состоится 23 августа в Лиссабоне на стадионе «Да Луш».
В нынешнем сезоне 31-летний Левандовски провёл 31 матч в чемпионате Германии и забил 34 гола.
Фердинанд: на месте Левандовского я бы создал петицию о возвращении «Золотого мяча»
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