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«Рад вернуться домой». Рональд Куман – о назначении в «Барселону»

«Рад вернуться домой». Рональд Куман – о назначении в «Барселону»
Футбол / Испания 0

57-летний нидерландский специалист Рональд Куман в «Твиттере» опубликовал видео, посвящённое его возвращению в «Барселону».

«Рад вернуться домой», — гласит подпись к опубликованному видео.

Видео доступно в «твиттере» Рональда Кумана.

Напомним, что вчера, 19 августа, Рональд Куман был назначен на пост главного тренера футбольного клуба «Барселона». Контракт специалиста рассчитан до 30 июня 2022 года. Ранее Куман возглавлял сборную Нидерландов

Должность главного тренера «Барселоны» стала вакантной после увольнения Энрике Сетьена. Кроме того, клуб расстался со спортивным директором Эриком Абидалем — контракт с ним был также расторгнут досрочно. В минувшем сезоне «Барселона» не выиграла ни одного трофея, заняв второе место в чемпионате Испании и вылетев из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала. Сине-гранатовые уступили «Баварии» со счётом 2:8.

Рональд Куман: нужно упорно трудиться, чтобы восстановить престиж «Барселоны»
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