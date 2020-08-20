Сердар Азмун посвятил дубль в ворота ЦСКА своей маме

Нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун посвятил дубль в ворота московского ЦСКА своей маме.
«Я всегда переживаю и не знаю, что должен сделать, чтобы мама была счастлива в свой день рождения. Я стараюсь сделать всё возможное, и в этот раз, слава богу, мне удалось забить в дерби. Эти два гола посвящаются тебе, мама. С днём рождения», — написал Азмун.
Посмотреть фотографию можно на странице Сердара Азмуна в "Инстаграме".
Матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги проходил на стадионе «Газпром Арена» и завершился со счётом 2:1 в пользу хозяев. После 3 туров «Зенит», набрав 9 очков, стал единоличным лидером чемпионата России. ЦСКА (6) занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В прошлом сезоне «Зенит» стал победителем Российской Премьер-Лиги и обладателем Кубка России.
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