Евсеев — об игре со «Спартаком»: голевых моментов создать не дали. Ребята справились

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал ход встречи 3-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:1).
«Мы анализировали стартовые игры „Спартака“. Команда играла с разными заданиями и по разным схемам.
2 опорных, 3 форварда в одном матче. В другом — 1 опорный, 2 центральных полузащитника чуть выше и 2 форварда.
Поэтому готовились и к схеме 3-4-3, и к 3-5-2.
Понимали, что в переходных фазах «Спартак» имеет преимущество. Команда старается проводить атаки как можно быстрее, поэтому была задача как можно меньше терять мяч и постоянно ждать передач в зону атаки.
Перед матчем говорили ребятам, что Крал уходит на бровку, Зобнин идёт выше, поэтому крайние игроки должны были перекрывать Крала, мешать ему.
Но одно дело — знать, другое — сделать. Получалось не всегда.
По тому, как играл поначалу «Спартак», было понятно, что за счёт среднего паса создаётся пространство для подключений Айртона. В 1-м тайме это создавало проблемы. Но в перерыве обстоятельно поговорили и уже во 2-м тайме в обороне сыграли уверенно.
Голевых моментов создать не дали. Да, удары были, но со средней дистанции. И мячи до Беленова доходили «рваные». Мешали, блокировали. Внимания не теряли. Но это про «Спартак». А что мы сами?
В атаке один из компонентов игры — это стандарты. Мы великолепно начали, но потом у своих ворот действовали при стандартах плохо. Заработали пенальти.
Опять-таки, в перерыве перестроили игру при стандартах, обратили внимание на ошибки и больше не позволили «Спартаку» добираться до мяча при штрафных и угловых. Если судить по счёту, ребята справились, хоть и было непросто.
Восстанавливаемся и готовимся к «Ростову». Ещё один сложный, но интересный соперник. Уважаем, но не боимся", — написал тренер в "Инстаграме".
- 20 августа 2020
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