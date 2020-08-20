Евсеев — об игре со «Спартаком»: голевых моментов создать не дали. Ребята справились

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал ход встречи 3-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:1).

«Мы анализировали стартовые игры „Спартака“. Команда играла с разными заданиями и по разным схемам.

2 опорных, 3 форварда в одном матче. В другом — 1 опорный, 2 центральных полузащитника чуть выше и 2 форварда.

Поэтому готовились и к схеме 3-4-3, и к 3-5-2.

Понимали, что в переходных фазах «Спартак» имеет преимущество. Команда старается проводить атаки как можно быстрее, поэтому была задача как можно меньше терять мяч и постоянно ждать передач в зону атаки.

Перед матчем говорили ребятам, что Крал уходит на бровку, Зобнин идёт выше, поэтому крайние игроки должны были перекрывать Крала, мешать ему.

Но одно дело — знать, другое — сделать. Получалось не всегда.

По тому, как играл поначалу «Спартак», было понятно, что за счёт среднего паса создаётся пространство для подключений Айртона. В 1-м тайме это создавало проблемы. Но в перерыве обстоятельно поговорили и уже во 2-м тайме в обороне сыграли уверенно.

Голевых моментов создать не дали. Да, удары были, но со средней дистанции. И мячи до Беленова доходили «рваные». Мешали, блокировали. Внимания не теряли. Но это про «Спартак». А что мы сами?

В атаке один из компонентов игры — это стандарты. Мы великолепно начали, но потом у своих ворот действовали при стандартах плохо. Заработали пенальти.

Опять-таки, в перерыве перестроили игру при стандартах, обратили внимание на ошибки и больше не позволили «Спартаку» добираться до мяча при штрафных и угловых. Если судить по счёту, ребята справились, хоть и было непросто.



Восстанавливаемся и готовимся к «Ростову». Ещё один сложный, но интересный соперник. Уважаем, но не боимся", — написал тренер в "Инстаграме".