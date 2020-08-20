Даниэле Орсато рассудит финал Лиги чемпионов

УЕФА назвал бригаду арбитров, которые будут работать на финальной игре Лиги чемпионов сезона-2019/2020 «ПСЖ» — «Бавария».



Главным судьёй был назначен итальянский рефери Даниэле Орсато. Его ассистентами будут Лоренцо Манганелли и Алессандро Джаллатини.

Напомним, что в финале встретятся «Пари Сен-Жермен» и «Бавария». Финальный матч Лиги чемпионов пройдёт 23 августа на стадионе «Эштадиу ду Бенфика» в Лиссабоне.



В полуфинале «ПСЖ» со счётом 3:0 разгромил «РБ Лейпциг». На пути к финалу парижане прошли «Боруссию» (1:2, 2:0) и «Аталанту» (2:1). «Бавария» дважды обыграла «Челси» (3:0, 4:1) и разгромила «Барселону» (8:2).



Больше всего побед в финале Лиги чемпионов на счету мадридского «Реала» — 13. «Бавария» выигрывала трофей пять раз и столько же играла в финале. «ПСЖ» ни разу не выигрывал турнир. Парижская команда впервые в истории вышла в финал Лиги чемпионов.