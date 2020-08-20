Источник: Вернблум покинет ПАОК, в нём заинтересован «Гётеборг»

Шведский полузащитник Понтус Вернблум намерен расторгнуть контракт с ПАОК, сообщает Football Direkt.



По информации источника, шведский футболист пошёл клубу, который планировал расстаться с ним из-за финансовых сложностей, вызванных пандемией коронавируса, навстречу и согласился разорвать соглашение по обоюдному согласию сторон.



Отметим, что контракт Вернблума действовал до лета 2021 года.



Сообщается, что Вернблум вернётся в Швецию. В его услугах заинтересован «Гётеборг».

Напомним, что в России Вернблум известен по выступлениям за ЦСКА. Игрок защищал цвета клуба с 2012 по 2018 год. За это время он провёл в московском клубе более 160 матчей и забил 17 мячей. В составе ЦСКА швед стал трёхкратным чемпионом России, обладателем Кубка России и двукратным обладателем Суперкубка страны.