В Марселе запретили носить форму «ПСЖ» в день финала Лиги чемпионов

Префект полиции департамента Буш-дю-Рон, центром которого является Марсель, подписал указ, запрещающий ношение формы клуба «Пари Сен-Жермен» в центре города в воскресенье, 23 августа, сообщает Le Parisien.

Запрет напрямую связан с финальным матчем Лиги чемпионов, в котором «ПСЖ» сыграет с «Баварией». «Было принято решение «предотвратить любое нарушение общественного порядка», даже если «не поступило никакой информации, подтверждающей запланированные на день финала акции фанатов», — пояснили в штабе полиции. Запрещено надевать не только форму, но и шарфы, а также другую атрибутику «ПСЖ».

«ПСЖ» — принципиальный соперник «Марселя». В дни матчей с участием этих команд нередко происходят столкновения болельщиков.