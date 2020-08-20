Экс-хавбек «Зенита» Хави Гарсия стал игроком «Боавишты»

Бывший полузащитник «Зенита» и «Бетиса» Хави Гарсия сообщил о переходе в португальскую «Боавишту».

«Сегодня очень радостный день. Горд, что представляю клуб с такой историей, как у „Боавишты“. Давайте сделаем сезон невероятным», — написал Гарсия на своей странице в «Инстаграме».

«Боавишта» — чемпион Португалии (сезон-2000/2001), пятикратный обладатель Кубка и трижды — Суперкубка Португалии.

Гарсия покинул «Бетис». Срок действия контракта 33-летнего футболиста с клубом истёк, стороны решили не продлевать соглашение.



Гарсия играл в составе петербургского «Зенита» с 2014 по 2017 год. Испанский хавбек — чемпион России (сезон-2014/2015), обладатель Кубка (сезон-2015/2016) и Суперкубка (2015, 2016) страны. В 2017 году Гарсия перешёл в «Бетис». За испанский клуб полузащитник сыграл в 64 матчах и забил 1 гол. Гарсия выступал за такие клубы, как мадридский «Реал», «Бенфика» и «Манчестер Сити».