Конте — о финале ЛЕ: слово «страх» не входит в мой лексикон, игрокам оно тоже не знакомо

Главный тренер «Интера» Антонио Конте поделился ожиданием от матча с «Севильей» в финале Лиги Европы.
«Слово „страх“ не входит в мой лексикон, и моим игрокам оно не знакомо. Мы высоко ценим и уважаем „Севилью“. Но у нас есть свои карты, которые мы собираемся разыграть.
Мы должны отдать все силы. Мы не так часто играли в Лиге Европы по сравнению с ними. Это дает им преимущество. Важно сохранять психологическое равновесие. Есть только один способ, как написать историю с клубом. Нужно побеждать.
Мы уже долго работаем вместе. Нормально, что одни тактические идеи принимаются, а другие — отвергаются. Наша успердная работа начинает давать плоды. Команда здорово прибавила. Это мой четвертый еврокубковый сезон. Приятно играть в финале Лиги Европы. Мне небезразличен клуб и его болельщики. Мы 10 лет не играли в финале — это большой отрезок", — приводит слова Конте пресс-служба УЕФА.
Финал Лиги Европы «Севилья» — «Интер» состоится 21 августа в Кёльне (Германия). Начало встречи — в 22:00 мск.
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