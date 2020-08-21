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Конте — о финале ЛЕ: слово «страх» не входит в мой лексикон, игрокам оно тоже не знакомо

Конте — о финале ЛЕ: слово «страх» не входит в мой лексикон, игрокам оно тоже не знакомо
Футбол / Лига Европы 0

Главный тренер «Интера» Антонио Конте поделился ожиданием от матча с «Севильей» в финале Лиги Европы.

«Слово „страх“ не входит в мой лексикон, и моим игрокам оно не знакомо. Мы высоко ценим и уважаем „Севилью“. Но у нас есть свои карты, которые мы собираемся разыграть.

Мы должны отдать все силы. Мы не так часто играли в Лиге Европы по сравнению с ними. Это дает им преимущество. Важно сохранять психологическое равновесие. Есть только один способ, как написать историю с клубом. Нужно побеждать.

Мы уже долго работаем вместе. Нормально, что одни тактические идеи принимаются, а другие — отвергаются. Наша успердная работа начинает давать плоды. Команда здорово прибавила. Это мой четвертый еврокубковый сезон. Приятно играть в финале Лиги Европы. Мне небезразличен клуб и его болельщики. Мы 10 лет не играли в финале — это большой отрезок", — приводит слова Конте пресс-служба УЕФА.

Финал Лиги Европы «Севилья» — «Интер» состоится 21 августа в Кёльне (Германия). Начало встречи — в 22:00 мск.

Финальный матч Лиги Европы обслужит бригада арбитров из Нидерландов
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