«Наконец-то «Интер» поборется за что-то важное». Ханданович — о финале Лиги Европы

Голкипер «Интера» Самир Ханданович поделился ожиданиями от матча с «Севильей» в финале Лиги Европы.



«Я пришёл в „Интер“ с надеждой, что буду завоёвывать здесь титулы. Наконец-то мы будем бороться за что-то важное. Я горжусь, что мы здесь. Такие матчи должны войти в нашу привычку», — приводит слова Конте пресс-служба УЕФА.

Финал Лиги Европы «Севилья» — «Интер» состоится 21 августа в Кёльне (Германия). Начало встречи — в 22:00 мск. Встречу обслужит бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели. В бригаду войдут ассистенты Марко Дикс и Хессель Стегстра. Резервный рефери — грек Анастасиос Сидиропулос. За VAR будет отвечать Йохем Кампхейс, которому помогут Кевин Блом и польский судья Павел Гиль.

Напомним, в полуфинале турнира «Севилья» обыграла «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:1, а миланский «Интер» разгромил донецкий «Шахтёр» (5:0). Действующим победителем Лиги Европы является «Челси».